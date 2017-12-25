11:57 25.12.2017 | Происшествия | Новости
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На Вьетнам обрушился разрушительный тайфун

На Вьетнам обрушился океанский тайфун "Тембин". Об этом передает гидрометцентр Ханоя.

На Вьетнам обрушился разрушительный тайфун

Синоптики сообщили, что в результате действия тайфуна река Меконг выйдет из берегов, а уровень воды поднимается на полтора метра. Более 650 тыс человек уже были эвакуированы в специально построенные временные лагеря, где можно получить чистую воду и продовольство. На юге стране ожидаются сильные дожди, которые могут спровоцировать оползни. За последние несколько дней от действий стихии погибло 200 вьетнамцев, еще 50 человек остаются пропавшими без вести. Это уже 16-ый для страны природный катаклизм в 2017 году.

Общий ущерб от наводнений, паводков и цунами составил более 52 трлн долларов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", на Филиппинах число жертв от тропического цунами и оползней увеличилось до 133 человек.

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