В Запорожье перевернулся КрАЗ, погиб военнослужащий - ФОТО

В результате аварии погиб один военнослужащий. Еще одного пострадавшего скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе "Харьков-Симферополь" около девяти часов утра.

В районе Абразивного комбината грузовой автомобиль КрАЗ, принадлежащий пока неустановленной воинской части, перевернулся в кювет и лег на крышу. На момент аварии в машине находилось двое военнослужащих.

Водитель грузовика погиб не месте, а пассажира спасателям пришлом доставать из искореженной кабины. Врачи доставили его в больницу.

По предварительным данным, КрАЗ по неизвестной причине резко свернул с дороги на обочину и, не удержавшись, перевернулся.

В Военной службе правопорядка пока не комментируют детали ДТП, ссылаясь на проведение расследования. Сейчас также устанавливается какой воинской части принадлежит автомобиль, его маршрут и причину аварии. Предполагается, что военный КрАЗ мог быть из дислоцированной в Луганской области военной части.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в ночь на воскресенье на трассе Киев-Чоп около пригорода Львова перевернулся бензовоз с горючим. В результате инцидента никто не пострадал. По прибытии на место происшествия спасатели залили топливо пескосмесью и создали специальную пенную подушку, так как горючее разлилось по всей дороге.