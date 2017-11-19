12:41 19.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кировоградской области из реки достали тело женщины

В Кировоградской области сотрудники спасательной службы обнаружили тело мертвой женщины в реке Черный Ташлык.

В Кировоградской области из реки достали тело женщины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Сообщается, что в службу спасения поступило уведомление об плавающем трупе в реке Черный Ташлык около поселка Песчаный Брод Добровеличковского района. По прибытии на место спасатели провели операцию по извлечению трупа из водоема. В ГСЧС рассказали, что достали тело женщины 1949 года рождения из водоема и передали правоохранителям. Обстоятельства смерти женщины остаются неизвестными. 

На данный момент сотрудники общаются с жителями поселка, дабы помочь найти близких или родственников погибшей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в реке Сухая Московка в Запорожье местные жители нашли тело мужчины. 


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