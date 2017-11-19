В Кировоградской области из реки достали тело женщины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Сообщается, что в службу спасения поступило уведомление об плавающем трупе в реке Черный Ташлык около поселка Песчаный Брод Добровеличковского района. По прибытии на место спасатели провели операцию по извлечению трупа из водоема. В ГСЧС рассказали, что достали тело женщины 1949 года рождения из водоема и передали правоохранителям. Обстоятельства смерти женщины остаются неизвестными.

На данный момент сотрудники общаются с жителями поселка, дабы помочь найти близких или родственников погибшей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в реке Сухая Московка в Запорожье местные жители нашли тело мужчины.