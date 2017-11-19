11:11 19.11.2017 | Происшествия | Новости
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В Кении в ДТП попал пассажирский автобус

В результате дорожно-транспортного происшествия на одной из дорог Кении погибло 12 человек. Об этом Daily Nation.

В Кении в ДТП попал пассажирский автобус

Авария произошла по дороге в Элдорет и Накуру. Кенийские правоохранители поведали о деталях инцидента - водитель пытаясь обогнать автомобиль выехал на встречную полосу и на полной скорости влетел в грузовик. В результате ДТП погиб водитель автобуса и все его 11 пассажиров. В свою очередь, водитель грузовика и его попутчик получили серьезные травмы, их госпитализировали.

На данный момент проводятся работы по ликвидации последствий ДТП, а также фиксации личностей погибших.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько месяцев назад в Кении произошел аналогичный случай. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли по меньшей мере 27 человек.


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