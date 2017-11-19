В Донецке столкнулись две иномарки

Сообщается, что страшное лобовое столкновение двух автомобилей произошло утром. Внедорожник "Mitsubishi" и легковой автомобиль "Dacia" улетели друг в друга на скорости более 90 километров в час. В результате 31 - летний водитель и 52-летний пассажир"Dacia" погибли на месте, водителя японского внедорожника госпитализировали с тяжелейшими травмами, сейчас он находится в реанимационном отделе.

Правоохранители устанавливают все детали смертельного ДТП, специальная техника проводит эвакуацию обломков автомобилей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Донецкой области водитель иномарки сбил мужчину и скрылся с места происшествия.