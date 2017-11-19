15:55 19.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецке столкнулись две иномарки

На одной из донецких трасс столкнулись легковушка и внедорожник. Об этом передает пресс-служба Славянского отдела полиции.

В Донецке столкнулись две иномарки

Сообщается, что страшное лобовое столкновение двух автомобилей произошло утром. Внедорожник "Mitsubishi" и легковой автомобиль "Dacia" улетели друг в друга на скорости более 90 километров в час. В результате 31 - летний водитель и 52-летний пассажир"Dacia" погибли на месте, водителя японского внедорожника госпитализировали с тяжелейшими травмами, сейчас он находится в реанимационном отделе.

Правоохранители устанавливают все детали смертельного ДТП, специальная техника проводит эвакуацию обломков автомобилей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Донецкой области водитель иномарки сбил мужчину и скрылся с места происшествия.


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