15:51 18.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове загорелась иномарка

Сегодня около 10 часов утра на улице Лысенко загорелось авто. Об этом сообщили в ГСЧС.

Во Львове загорелась иномарка

Модель автомобиля покамест не называют, однако известно, что это была иномарка. Очевидцы сообщили, что машина загорелась на рабочем ходу, водитель вынужден был спешно покинуть салон транспорта. Он отделался несколькими ушибами и ссадинами, ему предоставили первую медицинскую помощь. В результате инцидента никто не пострадал.

На место происшествия прибыли правоохранители, сгоревшее авто забрал эвакуатор, следственно-оперативная экспертиза будет устанавливать причины возгорания иномарки. Вероятно, это были внутренние неполадки в работе бензобака.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове на ходу загорелся трамвай, пассажиров вовремя эвакуировали.


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