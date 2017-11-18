В центре Одессе произошла массовая драка, - ФОТО

Об этом передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сообщается, что стражи порядка пытались недопустить конфликтной ситуации и объясняли гражданам их правила поведения во время митинг. Однако группа неизвестных в балаклавах накинулась на полицейских с арматурой, травму головы получил и начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин. Ему оказали первую медицинскую помощь.

На данный момент ситуация в Городском саду полностью спокойна. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе в результате драки погиб мужчина.