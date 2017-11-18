На Полтавщине за последние сутки произошло пять ДТП

Об этом сообщает пресс-центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В результате аварийных ситуаций пострадало четверо человек, еще один человек погиб от полученных травм - это была 14-летняя девочка-подросток. ДТП произошли в Полтаве, Полтавском районе, Карловке, Пирятине и Кременчугском районе. По всем фактам полиция будет проводить детальную проверку для установления деталей и обстоятельств аварий.

По факту смертельного ДТП в городе Карловка водитель иномарки дает показания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Полтавской области машина влетела в отбойник, два человека погибли.