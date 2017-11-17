В Париже арестовали 35 "воров в законе" из Грузии

Об этом сообщил французский телеканал BFM.

Участников группировки агентство называет "ворами в законе", объясняя это понятие как "криминальное братство с просторов советского блока таких стран как Россия, Грузия, Армения, Молдавия, Украина.

Примечательно, что полиция разыскивала преступников на протяжении двух лет, при сотрудничестве с посольством Грузии во Франции, Европолом и Интерполом. Задержанных подозревают в причастности к грабежам, вымогательствам и незаконной торговле. Среди предполагаемых членов группировки восемь женщин.

В ходе операции полицейские изъяли 70 тысяч евро наличными, оружие и арестовали 200 тысяч евро на счетах подозреваемых.

Помимо парижского региона обыски в рамках операции прошли также в итальянском регионе Калабрия, где некоторые из задержанных владели недвижимостью.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на окраине Одессы Служба безопасности Украины задержала организатора так называемог "ограбления века", который находился в розыске с 2016 года за ограбление банка в Польше.