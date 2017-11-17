В Англии столкнулись два воздушных транспорта

Согласно информации источника, инцидент произошел близ села Ваддесдон, на вызов очевидцев прибыла полиция Темзы. Отдел расследования авиационных катастроф сообщил, что летящий вертолет не стправился с управлением и угодил в самолет. На данный момент на месте аварии работает семь машин спасательных служб. Пилоты вертолета пострадали, однако о степени травм покамест на сообщается.

Бакингемширская пожарно-спасательная служба перекрыла несколько участков дороги, дабы расследовать все обстоятельства столкновения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее юге Ирана разбился самолет Су-22, который входил в корпус ВВС Корпуса стражей исламской революции.