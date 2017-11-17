В Англии столкнулись два воздушных транспорта

В английском графстве Бакингемшир вертолет врезался в самолетное судно. Об этом передает the guardian.
Согласно информации источника, инцидент произошел близ села Ваддесдон, на вызов очевидцев прибыла полиция Темзы. Отдел расследования авиационных катастроф сообщил, что летящий вертолет не стправился с управлением и угодил в самолет. На данный момент на месте аварии работает семь машин спасательных служб. Пилоты вертолета пострадали, однако о степени травм покамест на сообщается.
Бакингемширская пожарно-спасательная служба перекрыла несколько участков дороги, дабы расследовать все обстоятельства столкновения.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее юге Ирана разбился самолет Су-22, который входил в корпус ВВС Корпуса стражей исламской революции.