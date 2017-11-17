Армия Ирака освободила последний оплот ИГИЛ

Об этом сообщает Rudaw.

Как отмечается, освобождение было начато на рассвете в пятницу, 17 ноября, а к утру командир операций, генерал-лейтенант Абдул Амир Рашид Яралла, сказал, что его войска вошли в центр города Рава.

Вскоре премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, который также является главнокомандующим вооруженными силами, поздравил войска с победой. Также он сообщил, что продолжаются операции в пустыне на границе с Сирией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", международная коалиция во главе с США на протяжении последних трех недель ликвидировала по крайней мере четырех ключевых террористов ИГИЛ в Сирии и Ираке.