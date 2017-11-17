14:25 17.11.2017 | Происшествия | Новости
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Армия Ирака освободила последний оплот ИГИЛ

Военнослужащие Ирака за короткий промежуток времени освободили Раву - последний город страны, который контролировали террористы "Исламского государства".

Армия Ирака освободила последний оплот ИГИЛ

Об этом сообщает Rudaw.

Как отмечается, освобождение было начато на рассвете в пятницу, 17 ноября, а к утру командир операций, генерал-лейтенант Абдул Амир Рашид Яралла, сказал, что его войска вошли в центр города Рава.

Вскоре премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, который также является главнокомандующим вооруженными силами, поздравил войска с победой. Также он сообщил, что продолжаются операции в пустыне на границе с Сирией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", международная коалиция во главе с США на протяжении последних трех недель ликвидировала по крайней мере четырех ключевых террористов ИГИЛ в Сирии и Ираке.


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