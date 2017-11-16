В Украине задержали организатора польского "ограбления века"

Об этом сообщает "Польское радио".

Сейчас злоумышленник находится под арестом, где он будет ждать экстрадицию.

По информации издания, этот гражданин является бывшим сотрудником полиции. Устроившись на работу заместителем директора на одну из охранных фирм, он лично принял на службу конвоира, который сопровождал перевозки к банкоматам денег одного из банков. А, 10 июля 2015 года в городе Сважендз, недалеко Познани, конвоир ограбил банк на 8 млн злотых.

Как отмечается, мужчина был последним преступником, который находился в розыске после ограбления, всех остальных полиция задержала.

Установления его места нахождения стало возможным благодаря сотрудничеству польской полиции из Познани и Перемышля со спецслужбами Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Балтском районе Одесчины сразу пятеро злоумышленников ограбили фермера. Согласно данным – неизвестные проникли в дом человека и начали ему угрожать расправой, и членам его семьи. Злоумышленники требовали отдать им деньги и драгоценности.