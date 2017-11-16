В Николаеве произошло столкновения между полицией и активистами

По информации полицейских, группа граждан заблокировала трибуну с требованием предоставить им слово и распустить горсовет. В это время в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, поэтому правоохранители начали эвакуацию людей.

Так, в ходе столкновений с сотрудниками полиции один из присутствующих зажег дымовую шашку в помещении сессионного зала.Также еще один гражданина, который блокировал трибуну и совершал хулиганские действия.

После всех мероприятий оба нарушителя были доставлены в полицию.

По данному факту начато уголовное производство УК Украины за хулиганство.Также в ходе осмотра помещения горсовета, устройств или предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, обнаружено не было.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Румынии начались массовые протесты. Десятки тысяч людей вышли на улицу протестовать против судебной реформы. Манифестанты требуют от правящей коалиции отозвать из парламента законопроекты о внесении изменений в систему правосудия.