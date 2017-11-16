15:58 16.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100179253:nastya

В Николаеве произошло столкновения между полицией и активистами

На заседание Николаевского городского совета произошло столкновение между сотрудниками полиции и протестующими. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

В Николаеве произошло столкновения между полицией и активистами

По информации полицейских, группа граждан заблокировала трибуну с требованием предоставить им слово и распустить горсовет. В это время в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, поэтому правоохранители начали эвакуацию людей.

Так, в ходе столкновений с сотрудниками полиции один из присутствующих зажег дымовую шашку в помещении сессионного зала.Также еще один гражданина, который блокировал трибуну и совершал хулиганские действия.

После всех мероприятий оба нарушителя были доставлены в полицию.

По данному факту начато уголовное производство УК Украины за хулиганство.Также в ходе осмотра помещения горсовета, устройств или предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, обнаружено не было.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Румынии начались массовые протесты. Десятки тысяч людей вышли на улицу протестовать против судебной реформы. Манифестанты требуют от правящей коалиции отозвать из парламента законопроекты о внесении изменений в систему правосудия.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив