В Брюсселе более сотни человек атаковали полицию

Около сотни человек пытались захватить полицейский участок. Как сообщает Daily Sabah, причиной беспорядков стала попытка полиции задержать известного видеоблогера и рэппера "Варгас 92".

Сотни молодых людей собрались на площади де ла Монне, а также возле площади возле бельгийского федерального оперного театра в центре Брюсселя. Они повредили автомобили и закрыли большую станцию ​​метро.

В свою очередь, министр внутренних дел Бельгии Ян Джамбон уже осудил столкновения и отметил, что полиция делает все необходимое для поддержания порядка.

Министр также добавил, что федеральная полиция направляет подкрепления своим коллегам в Брюсселе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 ноября, в Дюссельдорфе состоялась курдская демонстрация, которая завершилась столкновениями с полицией.