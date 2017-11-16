В Брюсселе более сотни человек атаковали полицию

В среду вечером, 15 ноября, в Брюсселе начались массовые беспорядки.
Около сотни человек пытались захватить полицейский участок. Как сообщает Daily Sabah, причиной беспорядков стала попытка полиции задержать известного видеоблогера и рэппера "Варгас 92".
Сотни молодых людей собрались на площади де ла Монне, а также возле площади возле бельгийского федерального оперного театра в центре Брюсселя. Они повредили автомобили и закрыли большую станцию метро.
В свою очередь, министр внутренних дел Бельгии Ян Джамбон уже осудил столкновения и отметил, что полиция делает все необходимое для поддержания порядка.
Министр также добавил, что федеральная полиция направляет подкрепления своим коллегам в Брюсселе.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 ноября, в Дюссельдорфе состоялась курдская демонстрация, которая завершилась столкновениями с полицией.