20:59 15.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове электричка переехала пенсионера

В Харькове в среду, 15 ноября, пригородный электропоезд смертельно травмировал 80-летнего мужчину.

В Харькове электричка переехала пенсионера

Пенсионер пытался перейти через железнодорожные пути. Как сообщает Главное управление Национальной полиции области, трагедия произошла около 11 часов утра на улице Лелюковская.

От полученных травм мужчина погиб на месте. Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного дела по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Из-за происшествия движение поездов на данном участке останавливалось на 40 минут.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, грузовой поезд сбил пожилую женщину на Николаевщине. Трагедия произошла на железнодорожном вокзале в поселке Южноукраинск.


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