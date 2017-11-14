В Йемене прогремел взрыв, есть жертвы

Как отмечается, нападения произошло неподалеку от лагеря, организованными возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, которая сражается с повстанцами Йемена Хути. Лагерь знали под названием "Пояс безопасности" в Аль-Мансуре. Кроме того, он был занят местной армией.

По словам очевидцев, взрыв случился в районе Аль-Мансура на севере Адена. Таким образом, он уничтожил по крайней мере одно здание и разрушив окна в других.

Сейчас на месте работают кареты скорой помощи для эвакуации раненых. Однако по сотоянию на утро вторника пока что ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в жилом доме в Черкассах произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. В момен взрыва в квартире находилось трое человек, мужчина 1970 года рождения, женщина и еще один человек, личность которого покамест не установлена.