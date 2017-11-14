12:00 14.11.2017 | Происшествия | Новости
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Молния поразила вылетевший из Амстердама пассажирский самолет

В Амстердаме во время взлета молния попала в пассажирский лайнер авиакомпании KLM. Находившийся поблизости споттер запечатлел этот момент. Об этом сообщают местные СМИ.

Молния поразила вылетевший из Амстердама пассажирский самолет

Под ударом оказался направлявшийся в столицу Перу "Boeing 777-300", едва покинувший воздушную гавань Схипхол.

Молния ударила в корпус пассажирского лайнера и, пройдя насквозь, "вышла" через левое крыло, при этом сам самолет продолжил движение без каких-либо последствий.

Воздушное судно спокойно добралось до Лимы, никто из пассажиров, по уверению перевозчика, не пострадал. Вероятнее всего, они даже не заметили гнева природы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Севастополе во время движения троллейбуса, следовавшему по маршруту № 7, ударила молния. В результате никто не пострадал. После попадания молнии в транспортное средство, произошел пожар в двух местах. Отмечается, что загорелась крыша и в салон троллейбуса где расположено электрооборудование.


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