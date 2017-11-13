В Одесской области микроавтобус столкнулся с конной повязкой, погибли три человека

В результате аварии погибли три человека. Все погибшие ехали на телеге.

Как сообщает отдел коммуникации полиции области, авария произошла возле села Васильевка. Тут по неизвестным пока причинам микроавтобус врезался в гужевую подводу. Травмы также получила одна из пассажирок микроавтобуса.

Ее скорая помощь увезла с многочисленными травмами в больницу. Полиция сейчас выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области в воскресенье, 12 ноября, водитель иномарки сбил мужчину и скрылся с места происшествия. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.