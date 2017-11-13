В Конго с рельсов сошел поезд, есть погибшие

Как сообщает издание Sky News, поезд перевозил груз, однако на нем ехали и люди.

По предварительным данным, поезд перевернулся на склоне и загорелся, так как среди груза были емкости с горючим материалом. Большинство людей погибли вследствие пожара.

В результате ЧП загорелись 11 из 13 вагонов поезда. Причины произошедшего устанавливаются.

Отмечается также о более чем 30 травмированных, в том числе тех, кто лишился конечностей. Для транспортировки всех пострадавших не хватает техники.

Местная администрация предполагает, что количество жертв будет расти, потому что не разобраны все обломки поезда.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", три студента из индийского штата Карнатак настолько любили фотографироваться, что для этого удовольствия совершали экстремальные селфи. На этот раз молодые люди пытаясь сфотографироваться, однако не смогли адекватно оценить расстояние от себя до поезда. Все трое погибли на месте происшествия.