В Индии перевернулась лодка с туристами, 19 человек погибли

В результате инцидента погибли 19 человек. Как сообщает The Global Times, ссылаясь на данные местных чиновников, лодка опрокинулась на реке Кришна, в 55 километрах к востоку от Амравати, главного города Андхра-Прадеша.

По словам чиновников, тела погибших уже достали из воды, сейчас спасатели пытаются найти пропавших без вести. По данным властей на момент аварии в лодке было около 40 туристов. Они направлялись, чтобы стать свидетелями великого маха-арати, местного ритуала.

Очевидцы сказали, что 20 человек были спасены местными рыбаками. Все жертвы уже идентифицированы как члены клуба Ongole Walkers Club в районе Пракасам, а некоторые из них были из Неллуру.

Сотрудники полиции заявили, что лодка работала без лицензии, кроме того, на ней не было спасательных жилетов или плавучих средств.

Власти поручили начать расследование, хотя, как сообщается, причиной, скорее всего, стала переполненность лодки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в индийском штате Уттар-Прадеш неожиданно перевернулась лодка, которая перевозила по меньшей мере 60 пассажиров. Так, во время крушения погибло как минимум 19 человек. При этом спасатели выяснили, что переполненная людьми лодка направлялась в сторону города Харьяна.