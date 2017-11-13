МИД подтвердил освобождение украинского моряка из пиратского плена в Нигерии

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как отмечается, пираты совсем недавно похитили гражданина Украины и еще 5-х членов экипажа судна Demeter, однако по состоянию на 13 ноября, их освободили.

В частности, это стало возможным благодаря скоординированным действиям судоходной компании, служб безопасности и дипломатов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пираты на лодках перехватили судно в акватории Нигерии, все восемь похитителей были вооружены. В результате было взято в плен шестеро членов экипажа, в том числе и капитан корабля. Пираты требуют выкуп, однако сумма уплаты не уточняется.