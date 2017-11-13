16:50 13.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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МИД подтвердил освобождение украинского моряка из пиратского плена в Нигерии

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили об освобождение украинского моряка из пиратского плена в Нигерии.

МИД подтвердил освобождение украинского моряка из пиратского плена в Нигерии

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как отмечается, пираты совсем недавно похитили гражданина Украины и еще 5-х членов экипажа судна Demeter, однако по состоянию на 13 ноября, их освободили.

В частности, это стало возможным благодаря скоординированным действиям судоходной компании, служб безопасности и дипломатов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пираты на лодках перехватили судно в акватории Нигерии, все восемь похитителей были вооружены. В результате было взято в плен шестеро членов экипажа, в том числе и капитан корабля. Пираты требуют выкуп, однако сумма уплаты не уточняется. 


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