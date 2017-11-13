20:05 13.11.2017 | Происшествия | Новости
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Количество жертв землетрясения в Иране превысило 400 человек

В Иране растет количество жертв землетрясения, которое произошло накануне.

Количество жертв землетрясения в Иране превысило 400 человек

По состоянию на семь часов вечера понедельника, 13 ноября, погибло более 400 человек. Как сообщает The Associated Press, ссылаясь на официальные источники, число погибших в результате сильного землетрясения в Иране возросло до 407 человек.

При этом сейчас спасатели занимаются поисками десятков людей, оказавшихся под обломками в горной местности.

По данным властей землетрясение ощущалось в нескольких западных провинциях Ирана, но наиболее пострадала провинция Керманшах, там объявили трехдневный траур. В округе Сарпол-е Захаб в провинции Керманшах, примерно в 15 километрах от границы с Ираком погибли более 142 человека. Без электричества остались несколько иранских и иракских городов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотни людей погибли в Иране и Ираке из-за землетрясения магнитудой 7,3 балла, которое произошло 12 ноября на границе Ирана и Ирака . Подземные толчки зафиксировали в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.


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