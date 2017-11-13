Количество жертв землетрясения в Иране превысило 400 человек

В Иране растет количество жертв землетрясения, которое произошло накануне.
По состоянию на семь часов вечера понедельника, 13 ноября, погибло более 400 человек. Как сообщает The Associated Press, ссылаясь на официальные источники, число погибших в результате сильного землетрясения в Иране возросло до 407 человек.
При этом сейчас спасатели занимаются поисками десятков людей, оказавшихся под обломками в горной местности.
По данным властей землетрясение ощущалось в нескольких западных провинциях Ирана, но наиболее пострадала провинция Керманшах, там объявили трехдневный траур. В округе Сарпол-е Захаб в провинции Керманшах, примерно в 15 километрах от границы с Ираком погибли более 142 человека. Без электричества остались несколько иранских и иракских городов.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотни людей погибли в Иране и Ираке из-за землетрясения магнитудой 7,3 балла, которое произошло 12 ноября на границе Ирана и Ирака . Подземные толчки зафиксировали в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.