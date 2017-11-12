На Житомирской трассе произошло тройное ДТП

Сообщается, что в два стоящих автомобиля врезался ДЕУ-Ланос, который не успел затормозить. Автомобиль марки АУДИ был на буксировке неравнодушного водителя ВАЗа, который согласился дотолкать машину до ближайшей заправной станции, несколько человек готовили транспорт к буксировке, когда в них влетел ДЕУ.

Как выяснилось, травмированы семь человек, четверо с тяжелыми травмами были срочно госпитализированы. Трое получили помощь медиков на месте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Водителю ДЕУ грозит существенный штраф.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Чоп в аварии погибли три человека.