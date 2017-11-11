18:49 11.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Полтавщине контрафактным алкоголем отравились трое человек

На Полтавщине трое человек погибли в следствии употребления неизвестного вещества. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

На Полтавщине контрафактным алкоголем отравились трое человек

В полиции сообщили, что две женщины умерли по месту жительства, а мужчина в реанимационном отделении районной госпиталя. Медики предполагают, что все трое могли употреблять контрафактный алкоголь на совместном отдыхе, однако конкретное вещество покамест не называется. По данному факту возбуждено уголовное производство, правоохранители рассматривают все детали и обстоятельства тройного отравления.

Ранее по всей Украине прокатилась волна отравлений рабной продукцией, особенно она зацепила Львовскую область, где в результате отравления было госпитализировано более ста человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Хмельницкой области произошло массовое отравление детей, госпитализированы девять школьников.


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