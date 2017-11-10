Во Франции автомобиль влетел в толпу студентов

Сообщается, что неизвестный мужчина на авто въехал в толпу иностранных студентов около старшей школы Сент-Экзюпери в Бланьяке, Верхняя Гаронна, недалеко от Тулузы. В результате столкновения тяжелые травмы получили два китайских учащихся, еще один студент отделался ушибами.

Правоохранители задержали мужчину на месте происшествия, он заявил, что специально намеревался совершить наезд на студентов, однако мотивов своего преступления он не уточнил. На данный момент на месте работала региональная служба судебной полиции Тулузы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Великобритании Лондоне произошел очередной автомобильный теракт около Музея естественной истории.