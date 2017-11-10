На одесском промрынке "Седьмом километре" ночью горели склады

Отмечается, около трех ночи в службу спасения поступило сообщение, что на 7-м километре Овидиопольской дороги по ул. Базовая горят двухэтажные склады.

В результате пожара огнем была повреждена часть первого и второго этажа, крыша и имущество на общей площади 900 кв м.

Уже в 05:41 пожар был ликвидирован. Информации о погибших и пострадавших нет.

Сейчас все причины пожара и ущерб устанавливается.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице произошло сильнейши возгорание в торговом центре "SkyMall", в результате чего загорелось складское помещение и парковка. Также горел супермаркет "Ашан".