10:39 10.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На одесском промрынке "Седьмом километре" ночью горели склады

Под Одессой в ночь на, 10 ноября, на территории промрынка горели склады "Седьмой километр". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На одесском промрынке

Отмечается, около трех ночи в службу спасения поступило сообщение, что на 7-м километре Овидиопольской дороги по ул. Базовая горят двухэтажные склады.

В результате пожара огнем была повреждена часть первого и второго этажа, крыша и имущество на общей площади 900 кв м.

Уже в 05:41 пожар был ликвидирован. Информации о погибших и пострадавших нет.

Сейчас все причины пожара и ущерб устанавливается.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице произошло сильнейши возгорание в торговом центре "SkyMall", в результате чего загорелось складское помещение и парковка. Также горел супермаркет "Ашан".


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