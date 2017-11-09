Число погибших во Вьетнаме из-за тайфуна превысило 100 человек

Отмечается, что стихией разрушены тысячи зданий, размыты автомобильные и железные дороги. Около полусотни водохранилищ затоплены, сообщает агентство ТАСС.

Предполагается, что число жертв стихийного бедствия еще может увеличиться, поскольку как минимум 25 человек числятся пропавшими без вести. Тайфун вынудил покинуть свои жилища более 30 тысяч человек.

Власти страны сообщили, что за стихийного бедствия погибло более семи тыс. сельскохозяйственных животных.

Напомним, тайфун "Дамри" прошел по территории центрального Вьетнама в выходные, незадолго перед началом саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который должен состояться в стране с участием президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Японии, где бушует тайфун "Лан", уже погибли, как минимум пять человека. 90 человек получили травмы, связанные со штормом. В префектуре Вакаяма на главном японском острове Хонсю пропал без вести 82-летний пенсионер, дом которого был разрушен оползнем. Кроме того, в городе Фукуока 63-летний местный житель был раздавлен строительными лесами, сбитыми шквалистым ветром.