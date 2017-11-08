В Японии разбился грузовой вертолет, четыре человека погибли

По информации СМИ, инцидент произошел в японской префектуре Гумма, расположенной в центральной части страны на острове Хонсю.

Винтокрылая машина AS 332 упала в 300 метрах от администрации поселка Уэномура в префектуре Гумма. В результате падения, на борту самолета погибла вся команда.

Сейчас на место трагедии прибыли пожарные и полицейские. Выясняются причины происшествия.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в России потерпел крушение самолета Ан-2. В результате падение погиб пилот. Второй пилот в травмами попал в больницу.