В Донецкой области обвалилась земля на глубину 15 метров

Причины обвала пока не известны. Вместе с тем на 9 ноября запланировано заседание комиссии чрезвычайных ситуаций по рассмотрению этого вопроса.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информацию об инциденте спасатели получили после трех часов дня. Жители села Стряповка Бахмутского района сообщали, что на открытой территории произошел обвал верхней поверхности земли диаметром три метра и глубиной 15 метров.

Представители ГосЧС огородили участок обвала на площади 64 квадратных метров для обеспечения безопасности местного населения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Тернопольщине мужчина погиб под обвалом грунта. 2 сентября днем в поселке Цеценевка, что в Шумском районе, при копании траншеи с целью строительства там фундамента глубиной около трех метров возник обвал земли.