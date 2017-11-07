12:38 07.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Хмельницкой области горело студенческое общежитие

В Каменце-Подольском вчера,  шестого ноября, во время тушения пожара в общежитии Подольского специального учебно-реабилитационного социально-экономического колледжа были эвакуированы 150 студентов.

В Хмельницкой области горело студенческое общежитие

Пожар возник около двенадцати ночи на третьем этаже общежития, передает пресс- служба ГСЧС.

В частности, в общежитии проживали дети в возрасте от 15 до 18 лет с физически ограниченными возможностями, заболеваниями опорно-двигательной и нервной системы, а также с психиатрическими проблемами.

Спасатели вместе с персоналом объекта эвакуировали 150 детей, среди которых 31 - с детским церебральным параличом и 10, которые самостоятельно не могли передвигаться, и приступили к тушению пожара в одной из комнат общежития, которая на тот момент распространился на площадь 12 кв.м.

Предварительная причина пожара - детская шалость с огнем. На пожаре никто не пострадал.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", а улице Кудряшова в Соломенском районе столицы  взорвался и сгорел припаркованный легковой автомобиль Audi.  По свидетельствам очевидцев, ранее взорванный автомобиль никогда не стол во дворе. При этом легкие повреждения получили еще два авто, которые стояли рядом.


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