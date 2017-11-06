На Закарпатье в аварии пострадали шесть человек - ФОТО

В результате аварии травмы получили шесть человек. Скорая помощь увезла всех в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникации Закарпатской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Терновая. Тут по неизвестным пока причинам не разминулись два автомобиля.

Двигаясь по улице Центральной, столкнулись "Opel Omega" и "ВАЗ -2107". При этом пассажирка иномарки в результате полученных травм оказалась в реанимации, четверо человек, включая водителей автомобилей, находящихся в травматологии и еще одна пассажирка "ВАЗ-2107" - попала в хирургическое отделение районной больницы.

Полиция открыла по факту аварии уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил дорожного движения, которые привели к травмированию потерпевших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Львовщине 5 ноября около полуночи произошло страшное ДТП. В селе Сторона Дрогобычского района на улице Леси Украинки водитель Opel Calibra не справился с управлением, и в итоге съехал в кювет, в результате чего авто перевернулось.