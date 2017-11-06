Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до 26 человек - ФОТО

Еще около 20 человек получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на слова губернатора штата Грега Эббота, окончательная ли это цифра еще не известно. Вместе с тем мы знаем, это слишком много, и это будет долгий траур, - сказал Эббот.

Он также рассказал, что 23 человека были убиты внутри церкви, два снаружи, а один умер позже. Среди пострадавших четверо детей из одной семьи, это пятилетний мальчик, две девочки в возрасте пяти и семи лет и восьмилетняя девочка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Техас в воскресенье, 5 ноября, неизвестный открыл стрельбу в баптистской церкви во время утренней службы. Вчера сообщалось о 24 погибших и 15 человек раненных.