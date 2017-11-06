Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до 26 человек - ФОТО

По состоянию на утро понедельника, 6 ноября, количество жертв стрельбы, которая произошла накануне в Первой баптистской церкви города Сазерленде американского штата Техас, возросло до 26 человек.
Еще около 20 человек получили ранения. Среди пострадавших есть дети.
Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на слова губернатора штата Грега Эббота, окончательная ли это цифра еще не известно. Вместе с тем мы знаем, это слишком много, и это будет долгий траур, - сказал Эббот.
Он также рассказал, что 23 человека были убиты внутри церкви, два снаружи, а один умер позже. Среди пострадавших четверо детей из одной семьи, это пятилетний мальчик, две девочки в возрасте пяти и семи лет и восьмилетняя девочка.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Техас в воскресенье, 5 ноября, неизвестный открыл стрельбу в баптистской церкви во время утренней службы. Вчера сообщалось о 24 погибших и 15 человек раненных.