09:55 06.11.2017 | Происшествия | Новости
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Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до 26 человек - ФОТО

По состоянию на утро понедельника, 6 ноября, количество жертв стрельбы, которая произошла накануне в Первой баптистской церкви города Сазерленде американского штата Техас, возросло до 26 человек.

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до 26 человек - ФОТО

Еще около 20 человек получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на слова губернатора штата Грега Эббота, окончательная ли это цифра еще не известно. Вместе с тем мы знаем, это слишком много, и это будет долгий траур, - сказал Эббот.

Он также рассказал, что 23 человека были убиты внутри церкви, два снаружи, а один умер позже. Среди пострадавших четверо детей из одной семьи, это пятилетний мальчик, две девочки в возрасте пяти и семи лет и восьмилетняя девочка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Техас в воскресенье, 5 ноября, неизвестный открыл стрельбу в баптистской церкви во время утренней службы. Вчера сообщалось о 24 погибших и 15 человек раненных.


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