22:47 05.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Лубнах девочка попала под поезд

На железнодорожном вокзале в городе Лубны Полтавской области в воскресенье, 5 ноября, поезд травмировал ребенка.

В Лубнах девочка попала под поезд

В результате инцидента 11-летняя девочка попала в больницу. Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", мать решила перейти в неустановленном месте колею, на которой стоял грузовой поезд.

Она с дочкой подлезла под вагон. Когда поезд тронулся, девочка выскочить из-под вагона не успела.

В результате аварии девочке поезд отрезал ступни. При это женщина пояснила, что спешила на электропоезд.

К месту происшествия прибыли полиция и скорая помощь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области в воскресенье вечером, 5 ноября, товарный поезд сбил пенсионерку, которая пасла коз. В результате аварии женщина погибла на месте происшествия.


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