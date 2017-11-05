В Лубнах девочка попала под поезд

На железнодорожном вокзале в городе Лубны Полтавской области в воскресенье, 5 ноября, поезд травмировал ребенка.
В результате инцидента 11-летняя девочка попала в больницу. Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", мать решила перейти в неустановленном месте колею, на которой стоял грузовой поезд.
Она с дочкой подлезла под вагон. Когда поезд тронулся, девочка выскочить из-под вагона не успела.
В результате аварии девочке поезд отрезал ступни. При это женщина пояснила, что спешила на электропоезд.
К месту происшествия прибыли полиция и скорая помощь.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области в воскресенье вечером, 5 ноября, товарный поезд сбил пенсионерку, которая пасла коз. В результате аварии женщина погибла на месте происшествия.