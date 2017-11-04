10:21 04.11.2017 | Происшествия | Новости
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Красный Крест заявил о коррупции внутри организации

Международный комитет Красного Креста заявил об исчезновении почти пяти млн евро из-за коррупции внутри своего ведомства. Об этом передает  “ВВС Украина”.

Красный Крест заявил о коррупции внутри организации

Сообщается, что большинство пропавших денег было выделено на борьбу с ликвидацией вируса Эбола, который распространился по всей Западной Африке. Представители организации уверены в том, что финансовые средства исчезли из-за мошенничества и коррупции.

Специальная аудиторская службы Красного Креста провела расследование и обнаружила закупки по завышенным ценам, выплаты зарплат несуществующим работникам, а также фальшивые таможенные счета.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Международный комитет Красного Креста направил украинскому государству 150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка.


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