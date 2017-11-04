Красный Крест заявил о коррупции внутри организации

Сообщается, что большинство пропавших денег было выделено на борьбу с ликвидацией вируса Эбола, который распространился по всей Западной Африке. Представители организации уверены в том, что финансовые средства исчезли из-за мошенничества и коррупции.

Специальная аудиторская службы Красного Креста провела расследование и обнаружила закупки по завышенным ценам, выплаты зарплат несуществующим работникам, а также фальшивые таможенные счета.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Международный комитет Красного Креста направил украинскому государству 150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка.