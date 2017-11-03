В Ивано-Франковской области перевернулся микроавтобус, есть погибший - ФОТО

В Ивано-Франковской области на повороте водитель микроавтобуса не справился с управлением, вследствие чего врезался в опору и перевернулся. Во время аварии погиб один человек.
Об этом говорится в сообщении полиции Ивано-Франковской области в Facebook.
Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Мукачево-Львов. По словам полицейских, на момент аварии в салоне находились пять человек.
"В результате ДТП один человек от полученных травм погиб на месте, еще двое получили незначительные травмы", - отметили сотрудники полиции.
Сейчас по факту аварии открыто уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в оккупированном Крыму в дорожно-транспортном происшествии разбились делегат Курултая крымскотатарского народа Сервер Меннанов и спортсмен Руслан Усманов.