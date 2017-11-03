12:38 03.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковской области перевернулся микроавтобус, есть погибший - ФОТО

В Ивано-Франковской области на повороте водитель микроавтобуса не справился с управлением, вследствие чего врезался в опору и перевернулся. Во время аварии погиб один человек. 

В Ивано-Франковской области перевернулся микроавтобус, есть погибший - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Ивано-Франковской области в Facebook.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Мукачево-Львов. По словам полицейских, на момент аварии в салоне находились пять человек.

"В результате ДТП один человек от полученных травм погиб на месте, еще двое получили незначительные травмы", - отметили сотрудники полиции.

Сейчас по факту аварии открыто уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в оккупированном Крыму в дорожно-транспортном происшествии разбились делегат Курултая крымскотатарского народа Сервер Меннанов и спортсмен Руслан Усманов.


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