В Одессы горел санаторий "Красные зори" - ФОТО, ВИДЕО

Тут на улице Бернардацци загорелся санатории "Красные зори". Как сообщает местное издание "Думская", горел двухэтажный заброшенный корпус.

Когда приехали спасатели, огонь уже распространился на второй этаж и крышу здания, которая впоследствии обрушилась. Затем огонь перебросился и на несколько метров к частным жилым домам.

В итоге спасателям пришлось эвакуировать жителей близлежащих территорий. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступала.

По словам пожарных, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В тушении было задействовано шесть единиц техники.

При этом местные жители утверждают, что это уже не первый пожар, возникший на территории, ранее там горел склад. По их словам на территории санатория не работают пожарные гидранты, поэтому пожарным приходится тянуть рукава из ближайших гидрантов, расположенным в ста метрах от пожара.

Напомним, в ночь на 16 сентября в одесском лагере Виктория произошел масштабный пожар. Трое детей погибли, двое были госпитализированы.

Как сообщал УРА-Информ, прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности должностному лицу Киевского районного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.