11:59 02.11.2017 | Происшествия | Новости
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В Москве из банковской ячейки похитили 400 тысяч евро

В одном из московских банков в среду вечером, 1 ноября, из банковской ячейки похитили крупную сумму денег в иностранной валюте.

В Москве из банковской ячейки похитили 400 тысяч евро

Инцидент произошел в банке расположенном на улице Кедрова около четырех часов дня. Как сообщил журналистам сотрудник пресс-службы московской полиции, злоумышленник вынес 400 тысяч евро и скрылся с места преступления.

Каким именно способов ему удалось это сделать пока не известно, однако в банка заверили, что грабитель нанес финансовому учреждения материальный ущерб в размере 27 миллионов 57 тысяч 360 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в Москве из банковской ячейки пропали более 22 миллиона рублей. В полицию с заявлением о краже обратилась представитель арендатора банковской ячейки.


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