13:42 02.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Крыму в ДТП попали двое крымских татар

В оккупированном Крыму в дорожно-транспортном происшествии разбились делегат Курултая крымскотатарского народа Сервер Меннанов и спортсмен Руслан Усманов.

В Крыму в ДТП попали двое крымских татар

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от БПП Рефат Чубаров.

Он выразил искреннее сожаление родственникам погибших, а также распорядился выделить средства для организации похорон двух соотечественников. Чубаров попросил в этот день почтить память погибших минутой молчания. Детали аварии покамест не сообщаются. Чубаров не исключает российский след в гибели обоих мужчин.

Недавно заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз вернулись в Украину. Их рейс из Стамбула прибыл в аэропорт Борисполя. Они были репрессированы в оккупированном Крыму за антироссийские настроения.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Верховная Рада Украины уже это осенью рассмотрит законопроект о коренных народах, в частности и крымских татар.


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