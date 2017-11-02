13:29 02.11.2017 | Происшествия | Новости
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В Германии неизвестный отрыл стрельбу возле супермаркета

В Германии в городе Бремен неизвестный отрыл стрельбу возле супермаркета, после чего скрылся.

В Германии неизвестный отрыл стрельбу возле супермаркета

Об этом сообщает местное издание Der Spiegel.

По словам полицейских, неизвестный открыл стрельбу перед супермаркетом в Бремене. В результате инцидента, пострадал мужчина получив серьезные ранения.

Отметается, что преступник скрылся с места преступления, правоохранители проводят розыскные мероприятия.

По словам очевидцев, во время инцидента прозвучали несколько выстрелов. В настоящее время нет доказательств того, что население района инцидента подвержено риску.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Киеве неизвестные ворвались в ресторан "Сушия" и открыли огонь по одному из посетителей. Отмечается, что в ресторане "Сушия" по адресу Коновальца, 44  произошла стрельба. Двое мужчин кавказкой внешности, ворвались в заведение и начали стрелять в посетителя. Затем они сбежали из ресторана в неизвестном направлении.


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