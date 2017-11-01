14:36 01.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове на пешеходов наехал микроавтобус: погибла женщина

По факту ДТП, которое произошло в Харькове, открыто уголовное производство.

В Харькове на пешеходов наехал микроавтобус: погибла женщина

В Харькове 31 октября микроавтобус марки Mercedes Sprinter наехал на пешеходов, и по итогам этой аварии погибла женщина. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции региона - в Facebook.

В Харькове по итогам наезда автобуса погибла женщина-пешеход. Также был один пострадавший - 72-летний мужчина, госпитализированный в Харьковскую клиническую больницу скорой помощи. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое. Данное ДТП произошло поздно вечером на Московском проспекте.

Как сообщал УРА-Информ, на трассе "Львов-Шегини" водитель авто наехал на пешехода, в результате он погиб.


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