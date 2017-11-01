17:42 01.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Пьяный водитель в Одесской области сбил четырех подростков

В Савранском районе водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на группу подростков, которые шли по обочине, в результате чего одна девушка погибла.

Пьяный водитель в Одесской области сбил четырех подростков

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

По словам правоохранителей, авария произошла около трех часов утра. 26-летний водитель автомобиля Renault Laguna совершил наезд на четверых человек, которые двигались в попутном направлении, и скрылся с места происшествия.

В результате ДТП 15-летняя девушка от полученных травм погибла на месте, еще три человека доставлены в больницу.

В ходе проведения оперативно-розыскных действий виновник смертельного ДТП задержан. Предварительно установлено, что водитель во время наезда находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Как сообщалоь ранее в "УРА-Информ", в Коммунарском районе Запорожья в среду, первого ноября, микроавтобус № 80 попал в  дорожно-транспортное происшествие, в результате чего травмы получили три человека. Как утверждает водитель марштрутного такси, его по всей видимости подрезал другой автомобиль. Так, чтобы избежать столкновения, мужчина резко направил микроавтобус вправо.


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