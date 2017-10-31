Аваков распорядился снять охрану под зданием парламента

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Аваков считает, что не стоит тратить лишние государственные деньги на охрану "этого хлама", а потому мною было решено снять сотрудников Национальной гвардии и полицейские патрули, которые более не будут обеспечивать охрану лагеря.

Последний раз большое скопление сотрудников полиции у здания парламента было в воскресенье, тогда лагерный городок и саму охрану площади перед ВР проводили 700 правоохранителей.

В пресс-службе Киева настаивают на том, чтобы организаторы акции и ее участники будут придерживаться общепринятых правил.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Арсен Аваков очень сильно надеется, что элита вооруженных сил проявит себя в сложных ситуациях и будет блокировать любые угрозы для гражданского общества.