11:55 30.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомирской области маршрутка столкнулась с иномаркой, погиб один пассажир - ФОТО

В Житомирской области в понедельник утром, 30 октября 2017 года, маршрутка столкнулась с Мersedes Sprinter.

В Житомирской области маршрутка столкнулась с иномаркой, погиб один пассажир - ФОТО

В результате аварии погиб один из пассажиров. Еще девять человек получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, авария произошла на автодороге Киев-Чоп в селе Ивановка.

Водитель иномарки не справился с управлением и его машина врезалась в микроавтобус, который двигался впереди. В результате аварии от полученных травм погиб пассажир Мersedes.

Скорая помощь увезла в больницу восемь пассажиров микроавтобуса и водителя грузовика. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье вечером, 29 октября, в Ровенской области грузовик насмерть сбил пешехода. Мужчина внезапно выбежал на дорогу.


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