09:27 30.10.2017 | Происшествия | Новости
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Китаец пытался вывезти из России в ботинках более трех килограмм золота

На таможенном посту Благовещенской таможни задержали 36-летнего гражданина Китая, который под стельками обуви в вырезанных углублениях подошвы прятал золото.

Китаец пытался вывезти из России в ботинках более трех килограмм золота

Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что в комнате личного досмотра Благовещенского таможенного поста у гражданина КНР, выезжавшего из России в Китай, в вырезанных углублениях подошвы были обнаружены четыре слитка желтого металла.

По заключению экспертов, слитки содержали золото, весом не менее трех кг 680 граммов, общей стоимостью более восемь млн 666,8 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о контрабанде.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Служба безопасности Украины задержала чиновника- взяточника. Сотрудник отдела таможенного оформления поста "Запорожье - аэропорт" был задержан во время получение 2,4 тысячи долларов. 


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