16:23 29.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье произошло смертельное ДТП

Грузовой автомобиль “Mercedes” сбил местную жительницу. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области.

В Запорожье произошло смертельное ДТП

Сообщается, что грузовая иномарка двигалась по 403 км автодороги “Харьков-Симферополь”. Наезд на женщину был совершен во время ее перехода по неосвещаемой части дороги, при отсутствии пешеходного перехода. Погибшей оказалась жительница Мелитопольского района 1966 года рождения, от полученных травм она погибла на месте происшествия.

Водитель грузовика не пострадал, ему грозит статья 2 КК Украины за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. На данный момент мужчина находится в местном отделении полиции.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Запорожской области в дорожно-транспортном происшествии участвовали два автомобиля "ВАЗ" и один "Daewoo Lanos", пострадало три человека.


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