16:45 29.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецке под рельсами поезда вновь погиб человек

В Донецкой области на одном из железнодорожных путей под колесами поезда погиб мужчина. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Донецкой области.

В Донецке под рельсами поезда вновь погиб человек

Сегодня около пяти утра от диспетчера дежурного железнодорожной станции в Бахмутский отдел полиции поступило сообщение о гибели человека под колесами поезда. Сейчас на месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Выясняются причины и личность погибшего. Вероятно это был местный житель. От полученных травм человек скончался на месте.

Следователи рассматривают версию о переходе железнодорожного пути на неосвещенном участке, также рассматривается версия умышленного попадания мужчины под колеса.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Черновцах поезд насмерть сбил мужчину, он погиб от травматического шока.


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