В Донецке под рельсами поезда вновь погиб человек

Сегодня около пяти утра от диспетчера дежурного железнодорожной станции в Бахмутский отдел полиции поступило сообщение о гибели человека под колесами поезда. Сейчас на месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Выясняются причины и личность погибшего. Вероятно это был местный житель. От полученных травм человек скончался на месте.

Следователи рассматривают версию о переходе железнодорожного пути на неосвещенном участке, также рассматривается версия умышленного попадания мужчины под колеса.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Черновцах поезд насмерть сбил мужчину, он погиб от травматического шока.