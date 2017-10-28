Под Харьковом произошла перестрелка

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в Facebook.

Отмечается, 27 октября, в Первомайский отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что в санпропускник обратились три молодых человека с телесными повреждениями.

Согласно справке медиков, состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

Сотрудниками полиции было установлено, что около двух ночи пострадавшие находились в городе Первомайский у торговых киосков, где по неустановленным причинам неизвестный совершил в их направлении выстрелы из оружия.

18-летний парень получил повреждения в виде непроникающей огнестрельной раны грудной клетки и огнестрельную рану бедра и был госпитализирован в хирургическое отделение больницы. В свою очередь 28-летний мужчина также получил телесные повреждения в виде огнестрельной проникающей раны бедра, а 19-летний парень получил огнестрельное ранение голени.

В данное время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего это преступление.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Северном микрорайоне города Херсон неизвестные обстреляли двоих мужчин. Согласно информации службы, около торгового супермаркета неизвестные на автомобиле Daewoo Lanos выпустили пистолетную обойму в машину, в которой находились несколько херсонских жителей. Правоохранители объявили план-перехват в городе.