10:57 27.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Одессой столкнулись три грузовика - ФОТО

В Саратском районе на 102 км автодороги "Одесса-Рени" случилась авария с участием трех автомобилей. В частности, столкнулись грузовой автомобиль Ford TRANZIT с грузовым автомобилем ГАЗ 33021 и грузовым автомобилем "ТАТА".

Под Одессой столкнулись три грузовика - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Одесской области.

Отметим, что во время сильного удара водитель автомобиля Ford скончался на месте проишествия. По словам спасателей, с помощью аварийно-спасательного инструмента они смогли извлечь его тело из салона.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортное происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в страшном дорожно-транспортном происшествии на Сумской в Харькове скончалась еще одна пострадавшая, 20-летняя Диана Берченко. "Диана умерла сегодня, 26 октября, в 9:45", - отметили в больнице. Таким образом количество жертв аварии увеличилось до шести человек. Еще пятеро пострадавших находятся на лечении в харьковских больницах.


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