От мощного взрыва на фабрике фейерверков в Индонезии погибли десятки человек

Об этом сообщает издание Reuters.

По словам местной полиции, в результате взрыва на заводе фейерверков в районе к западу от столицы Индонезии Джакарты, пострадали около 40 человек.

Пострадавших госпитализировали. В данное время врачи борются за жизнь пострадавших, большинство из них в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работает пять пожарных команд.

Отмечается, что это уже не единичный случай.

Напомним, в конце сентября в индийском штате Джаркханд на заводе по производству фейерверков произошел пожар. После того, как произошел пожар на заводе по производству фейерверков в населенном пункте Кумардуби, штат Джаркханд восемь человек погибли, 25 травмированы.

Также в начале июня в Индии, в штате Мадхья-Прадеш, произошел взрыв на фабрике по производству фейерверков, в результате чего погибли 25 человек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", следствие по взрыву, который прогремел в среду вечером, 25 октября, возле телеканала "Эспрессо" в Киеве, передано Службе безопасности Украины. Происшествие квалифицируется, как "террористический акт".