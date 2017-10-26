12:29 26.10.2017 | Происшествия | Новости
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От мощного взрыва на фабрике фейерверков в Индонезии погибли десятки человек

На заводе по производству фейерверков в Индонезии произошел мощный взрыв, в результате которого погибли 27 человек, еще ранения получили 35.

От мощного взрыва на фабрике фейерверков в Индонезии погибли десятки человек

Об этом сообщает издание Reuters.

По словам местной полиции, в результате взрыва на заводе фейерверков в районе к западу от столицы Индонезии Джакарты, пострадали около 40 человек.

Пострадавших госпитализировали. В данное время врачи борются за жизнь пострадавших, большинство из них в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работает пять пожарных команд.

Отмечается, что это уже не единичный случай.

Напомним, в конце сентября в индийском штате Джаркханд на заводе по производству фейерверков произошел пожар. После того, как произошел пожар на заводе по производству фейерверков в населенном пункте Кумардуби, штат Джаркханд восемь человек погибли, 25 травмированы.

Также в начале июня в Индии, в штате Мадхья-Прадеш, произошел взрыв на фабрике по производству фейерверков, в результате чего погибли 25 человек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", следствие по взрыву, который прогремел в среду вечером, 25 октября, возле телеканала "Эспрессо" в Киеве, передано Службе безопасности Украины. Происшествие квалифицируется, как "террористический акт"


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