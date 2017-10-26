Мужчина устроил резню из-за отказа подвезти его домой - ФОТО

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Полицейские сегодня утром, 26 октября, задержали 35-летнего ранее судимого за убийство мужчину, который нанес ножевые ранения двум своим знакомым.

Было установлено, что около восьми вечера, в среду возле села Большие Лучки отдыхали четверо мужчин. Затем компания решила поехать в центр села, и между водителем и пассажиром возник конфликт, переросший в драку с применением оружия.

Из-за того что компания не хотела отвозить одного из мужчин к нему домой.

Водитель отказал пассажиру, вышел из машины, открыл заднюю дверь и попросил его выйти. Подозреваемый взял нож, с которым утром ходил за грибами, и стал наносить удары в грудь оппоненту. Драку попытался разнять один из пассажиров и также получил два ранения в грудь.

Пострадавших доставили в реанимацию, один из них в тяжелом состоянии, жизни другого ничего не угрожает.

Нападающего разыскали за считанные часы, у него изъят нож длиной 21 см.

По данному факту начато уголовное производство. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в польском городе Сталева Воля неизвестный мужчина напал на посетителей торгового центра. По предварительным данным, пострадали девять человек, шестеро из которых получили тяжелые ранения. 50-летняя пострадавшая скончалась в больнице.